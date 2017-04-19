Moto E4 показался в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Moto E4, который пока не был представлен официально.


Бенчмарк подтвердил ряд технических параметров смартфона. Так, отмечается четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,25 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, а также операционная система Android 7.0 Nougat. Такой процессор подразумевает разрешение не выше HD (720 x 1280 пикселей) и основную камеру не более 13 Мп.

Согласно более ранней информации, Moto E4 получит металлический корпус, 5-дюймовый дисплей, 16 ГБ на накопителе, аккумулятор на 2800 мАч, поддержку двух SIM-карт, 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi. Цена составит от 100 до 200 долларов.

Источник
Geekbench
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto Moto E4

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