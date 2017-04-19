Флагманский Xiaomi Mi 6 представлен официально

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила сегодня в Китае свой новый флагманский смартфон — Xiaomi Mi 6. Он заключен в корпус из стеклянных панелей с изогнутыми кромками и стальной рамкой. Сканер отпечатков пальцев "упакован" под стекло и может использоваться для платежных сервисов Alipay и WeChat. Кроме того, предлагается версия с керамическим корпусом и золотой отделкой.


Xiaomi Mi 6 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 12-мегапиксельной двойной камерой с двухцветной вспышкой, четырехосной оптической стабилизацией изображения и возможностью съемки 4K-видео. Один из модулей двойной камеры широкоугольный, а второй — с телефото объективом. Также предусмотрен портретный режим с размытием фона, как у iPhone 7 Plus.


Аппаратной основой стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3350 мАч.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac, 2×2 MU-MIMO), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС и Beidou, NFC, USB Type-C, инфракрасный датчик. Также отмечаются стереодинамики. А вот 3,5-мм разъема для наушников нет.


Смартфон получил защиту от брызг. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой MIUI 8.


Xiaomi Mi 6 выходит в синем, черном и белом цветах, а также в вариации Silver Edition с зеркальной отделкой стальной рамки, по цене 360 долларов США за модель с накопителем на 64 ГБ и 421 за модель с накопителем на 128 ГБ. Керамическая версия с позолотой обойдется 435 долларов США, она доступна с 128 ГБ памяти. Продажи стартуют 28 апреля в Китае.



Источник
Xiaomi
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смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 6

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