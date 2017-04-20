В сети появился новый рендер Huawei Honor 9

В Интернете обнаружился рендер наследника Honor 8, смартфона Honor 9. Судя по фото, сканер отпечатков пальцев теперь находится в другом месте, прямо под экраном. Его форма точно такая же, как у Huawei P10. Рендер также указывает на основную двойную камеру.

В общем и целом Honor 9 визуально мало отличается от Honor 8. Сходство настолько большое, что некоторые журналисты предполагают, что перед нами вовсе не Honor 9, а просто еще одна версия Honor 8, с менее мощным процессором и меньшим объемом оперативной памяти. Таким образом, гаджет может быть рассчитан на развивающиеся рынки. 

Источник
GSMArena
Теги
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