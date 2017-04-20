В сети появились новые изображения Moto X (2017)

Мы уже публиковали фотографии Moto X (2017) ранее. Сегодня в сеть снова утекли очередные изображения. Ничего нового об устройстве они не расскажут — таким образом, можно сделать вывод, что именно так и будет выглядеть финальный вариант смартфона. Впрочем, качество картинок оставляет желать лучшего.

Предполагается, что Moto X 2017 получит металлический корпус, сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке, вспышку для фронтальной камеры и двойную основную камеру.

Смартфон скорее всего базируется на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 625 (как и Moto Z Play с Moto G5 Plus), имеет 3 ГБ или 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Судя по всему, дисплей у него 5,5-дюймовый. Также указывается на наличие 3,5 мм «джека».