Xiaomi Mi Note 3 дебютирует в третьем квартале 2017 года

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новые подробности о готовящемся к выпуску мощном смартфоне Xiaomi Mi Note 3, который пока не был представлен официально.


По данным источника, наследник Xiaomi Mi Note 2 может задержаться, он дебютирует не во втором, а в третьем квартале 2017 года. Также он подтвердил, что Xiaomi Mi Note 3 сможет похвастаться OLED-дисплеем. Интересно, что представленного буквально вчера флагманского Xiaomi Mi 6 используется простой LCD-дисплей, а не OLED.

Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi Note 3 окажется настоящим супер-флагманским монстром. Он обзаведется процессором Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Диагональ изогнутого дисплея останется прежней — 5,7 дюйма, так же как и емкость аккумулятора — 4070 мАч.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Note 3

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