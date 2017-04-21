Флагманский HTC Ocean выйдет как HTC U 11

Финальным коммерческим именем ожидаемого флагманского смартфона от HTC, известного под кодовым названием Ocean, может оказаться HTC U 11. Об этом рассказал известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat со ссылкой на осведомленный источник. Также отмечается, что смартфон получит 5,5-дюймовый дисплей и будет поставляться в пяти разных вариантах расцветки корпуса.


Согласно недавним утечкам, HTC U получит сенсорную рамку корпуса Edge Sense или Edge Sensor, позволяющая взаимодействовать со смартфоном, просто сжав руку. Даже если экран смартфона выключен, пользователь может запустить приложения вроде Google Assistant или камеры, а также выполнять другие функции. Настраивается сила нажатия пользователя, при этом различаются продолжительность нажатия и различные жесты.

HTC U оснащается дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и стеклом Gorilla Glass 5, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Гаджет оснащается 12-мегапиксельной основной и 16-мегапиксельной фронтальной камерами, предположительно на сенсорах Sony IMX362 и IMX351, соответственно. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Кроме того, HTC U лишится 3,5-мм разъема для наушников и сможет похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP57.

Компания HTC уже подтвердила свои планы на анонс флагманского смартфона 16 мая.

Источник
VentureBeat
Теги
смартфон ANDROID HTC HTC U HTC Ocean

Комментарии

Материалы по теме

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

HTC U Ultra с двумя дисплеями представлен официально

12 января

HTC представила смартфон One X10 в России

13 апреля

Защищенный от воды HTC 10 evo представлен официально

22 ноября 2016

Защищенный от воды HTC Bolt представлен официально

11 ноября 2016

Металлический HTC One A9s поступил в продажу в России

27 января
Из рубрикиТелефоны
Корпус iPhone 8 подтвердил задний Touch ID
Samsung отучит Galaxy S8 краснеть с помощь программного апдейта
LG V30 получит изогнутый OLED-дисплей

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 111
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 49
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 42
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 40