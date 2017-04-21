Флагманский HTC Ocean выйдет как HTC U 11

Финальным коммерческим именем ожидаемого флагманского смартфона от HTC, известного под кодовым названием Ocean, может оказаться HTC U 11. Об этом рассказал известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat со ссылкой на осведомленный источник. Также отмечается, что смартфон получит 5,5-дюймовый дисплей и будет поставляться в пяти разных вариантах расцветки корпуса.





Согласно недавним утечкам, HTC U получит сенсорную рамку корпуса Edge Sense или Edge Sensor, позволяющая взаимодействовать со смартфоном, просто сжав руку. Даже если экран смартфона выключен, пользователь может запустить приложения вроде Google Assistant или камеры, а также выполнять другие функции. Настраивается сила нажатия пользователя, при этом различаются продолжительность нажатия и различные жесты.

HTC U оснащается дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и стеклом Gorilla Glass 5, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Гаджет оснащается 12-мегапиксельной основной и 16-мегапиксельной фронтальной камерами, предположительно на сенсорах Sony IMX362 и IMX351, соответственно. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Кроме того, HTC U лишится 3,5-мм разъема для наушников и сможет похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP57.

Компания HTC уже подтвердила свои планы на анонс флагманского смартфона 16 мая.