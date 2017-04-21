Xiaomi Mi 6 будет доступен в 11 цветовых решениях

Компания Xiaomi представила смартфон Mi 6 19 апреля 2017-го года. В Китае старт продаж назначен на 28 апреля. Изначально гаджет будет доступен в голубом, серебристом и черном цветовых решениях. Сегодня же, благодаря регулятору TENAA, стало известно, что всего цветовых решений будет 11, включая серый, темно-серый, золотистый (несколько оттенков), розовый, красный и так далее.

Xiaomi Mi 6 заключен в корпус из стеклянных панелей с изогнутыми кромками и стальной рамкой. Сканер отпечатков пальцев "упакован" под стекло и может использоваться для платежных сервисов Alipay и WeChat. Кроме того, предлагается версия с керамическим корпусом и золотой отделкой.

Xiaomi Mi 6 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 12-мегапиксельной двойной камерой с двухцветной вспышкой, четырехосной оптической стабилизацией изображения и возможностью съемки 4K-видео. Один из модулей двойной камеры широкоугольный, а второй — с телефото объективом. Также предусмотрен портретный режим с размытием фона, как у iPhone 7 Plus.

Аппаратной основой стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3350 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac, 2×2 MU-MIMO), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС и Beidou, NFC, USB Type-C, инфракрасный датчик. Также отмечаются стереодинамики. А вот 3,5-мм разъема для наушников нет.

Смартфон получил защиту от брызг. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой MIUI 8.