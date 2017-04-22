Meizu открыла флагманский магазин в Москве

Компания Meizu открыла сегодня в Москве флагманский фирменный магазин. Он расположен в торговом центре «Гагаринский» и предлагает как смартфоны, так и аксессуары Meizu, а также консультации по устройствам компании.

В честь открытия, Meizu в течение двух дней будет продавать ряд смартфонов и аксессуаров по более низким, чем обычно, ценам. Размер скидки может достигать 30%.

Примеры скидок
Примеры скидок

Кроме того, Meizu собирается раздать бесплатно имеющиеся в наличии аксессуары для ушедших из продажи смартфонов — чехлы, бамперы, пленки, стекла для смартфонов MX2, MX3, MX4, MX4 Pro, M1 Note, MX5 и Pro 5. Правда, выдают только один комплект в одни руки приводите с собой детей и домашних обезьянок.

Халява
Халява

Магазин находится по адресу ул. Вавилова, д. 3, 1 этаж, метро Ленинский Проспект. Он работает с 12 до 22 часов 22 апреля, с 23 апреля — с 10 до 22 часов, ежедневно, без выходных.











Источник
Meizu
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