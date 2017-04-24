Пресс-изображение Meizu E2 показывает вспышку, встроенную в антенную вставку

Профильный ресурс SlashLeaks опубликовал потенциальное пресс-изображение готовящегося к выпуску смартфона Meizu E2, который пока не был представлен официально.





Дебют модели ожидается 26 апреля 2017 года. Пока утечки проставляли изображения и фотографии с разным дизайном камеры и вспышки на задней панели, что несколько запутывает. Одно фото даже демонстрировала полное отсутствие вспышки, что совсем странно для современного смартфона. Новое изображение показывает еще один вариант — вспышка встроена в полосу антенной вставки.

По предварительной информации, смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой станет неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц. Предусмотрены версии с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 3 ГБ плюс 32 ГБ и 4 ГБ плюс 64 ГБ. Все они могут расширяться карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор имеет объем 2930 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Flyme OS 6.0. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0 LE, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъем длянаушников. Размеры составляют 148,2 х 72,53 х 8,4 мм, а вес — 138 граммов.