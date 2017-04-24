Живые фото Oppo R11 подтверждают двойную основную камеру

Китайские источники опубликовали подборку фотографий, на которых показан готовящийся к выпуску смартфон Oppo R11, пока еще не представленный официально.


Сообщается, что фото были сделаны с телевизионной рекламы в Китае. На них можно разглядеть смартфон в руках китайского поп-певца и актера Кэрри Ванга (Wang Junkai), с которым Oppo сотрудничает еще со времен R9.

Отметим, что R11 впервые для Oppo получит основную двойную камеру. В недавнем бенчмарке смартфон проходит под маркировкой Oppo R6051. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 20-мегапиксельной фронтальной камерой и 16-мегапиксельной основной камерой, однако бенчмарк не давал информации относительно того, двойная камера или одинарная. Что же, изображения проливают на это свет.

Аппаратной основой станет восьмиядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 510, новинку оснастят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Точная модель процессора не называется, возможно, это Snapdragon 660. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID OPPO Oppo R11

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