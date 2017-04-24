Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 с Android 7.0 Nougat получил сертификацию Wi-Fi

Судя по всему, выход восстановленных Samsung Galaxy Note 7 становится все ближе. На этот раз модель получила сертификацию Wi-Fi Alliance, документация об этом обнаружена на сайте организации.


Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 проходит под маркировкой SM-N935S и идет с установленной свежей версией операционной системы — Android 7.0 Nougat. В прочем, новость несколько портит документация на обычный Galaxy Note 7 под маркировкой SM-N930F и с Android 7.0 Nougat, тоже получивший сертификацию.

Напомним, в конце марта компания Samsung Electronics официально подтвердила планы вернуть восстановленные смартфоны Galaxy Note 7 в продажу, в тех случаях, где это возможно.

Согласно более ранним слухам, продажи восстановленных Galaxy Note 7 могут стартовать в июне 2017 года в Индии и Вьетнаме. Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 получат аккумуляторы емкостью 3000-3200 мАч, что меньше, чем оригинальные, но взрывоопасные, 3500 мАч. Устройства также обзаведутся новыми корпусами, так что дизайн может слегка отличаться от изначально. Все прочие компоненты останутся в точности такими, как у оригинала.

Отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.

Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 7

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