Samsung и Qualcomm начали работу над процессором для Galaxy S9

Компании Samsung и Qualcomm уже начали разработку нового мобильного процессора для будущего флагманского смартфона под условным названием Galaxy S9. Об этом сообщило корейское издание The Investor.



Анонс Snapdragon 835

Учитывая, что в флагмане текущего поколения используется чипсет Snapdragon 835, логично предположить, что в Galaxy S9 будет использоваться процессор Snapdragon 845.

В Snapdragon 835 используется 10-нм техпроцесс Samsung. А буквально на прошлой неделе Samsung объявила, что второе поколение 10-нм техпроцесса FinFET готово к производству. Как отмечает разработчик, техпроцесс 10LPP (Low Power Plus) с улучшенной структурой 3D FinFET позволяет на 10% повысить производительность и на 15% снизить энергопотребление устройств по сравнению с первым поколением 10LPE (Low-Power Early).