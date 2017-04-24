Samsung и Qualcomm начали работу над процессором для Galaxy S9

Компании Samsung и Qualcomm уже начали разработку нового мобильного процессора для будущего флагманского смартфона под условным названием Galaxy S9. Об этом сообщило корейское издание The Investor.

Анонс Snapdragon 835
Анонс Snapdragon 835

Учитывая, что в флагмане текущего поколения используется чипсет Snapdragon 835, логично предположить, что в Galaxy S9 будет использоваться процессор Snapdragon 845.

В Snapdragon 835 используется 10-нм техпроцесс Samsung. А буквально на прошлой неделе Samsung объявила, что второе поколение 10-нм техпроцесса FinFET готово к производству. Как отмечает разработчик, техпроцесс 10LPP (Low Power Plus) с улучшенной структурой 3D FinFET позволяет на 10% повысить производительность и на 15% снизить энергопотребление устройств по сравнению с первым поколением 10LPE (Low-Power Early).

Источник
The Investor
Теги
смартфон Samsung процессор Qualcomm

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