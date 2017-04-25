Организация Canonical прекратит поддержку Ubuntu для смартфонов и планшетов в июне 2017 года. Об этом сообщил ресурс NetworkWorld со ссылкой на сообщение из самой компании.





Напомним, в начале апреля Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth), основатель Canonical, объявил о решении вновь перевести операционную систему Ubuntu на среду рабочего стола GNOME вместо использовавшейся несколько лет Unity. Одновременно с этим, Шаттлворт заявил о прекращении инвестиций в Unity 8, оболочки для смартфонов, планшетов и конвергентных устройств.

Впрочем, тогда никаких сроков не называлось. Автору NetworkWorld удалось получить от Canonical подробности. По словам представителя компании, смартфоны и планшеты на Ubuntu, конечно, продолжат работать, а вот обновления для них перестанут приходить в июне 2017 года. До июня устройства будут получать только критические исправления и обновления безопасности.

До конца 2017 года пользователи смогут скачивать приложения, а разработчики — обновлять существующие приложения. Но с июня нельзя будет покупать приложения через магазин приложений Ubuntu Phone. Разработчики платных приложений могут либо сделать их бесплатными, либо перенести на другую площадку.