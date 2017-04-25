Canonical прекратит поддержку Ubuntu для смартфонов и планшетов в июне

Организация Canonical прекратит поддержку Ubuntu для смартфонов и планшетов в июне 2017 года. Об этом сообщил ресурс NetworkWorld со ссылкой на сообщение из самой компании.


Напомним, в начале апреля Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth), основатель Canonical, объявил о решении вновь перевести операционную систему Ubuntu на среду рабочего стола GNOME вместо использовавшейся несколько лет Unity. Одновременно с этим, Шаттлворт заявил о прекращении инвестиций в Unity 8, оболочки для смартфонов, планшетов и конвергентных устройств.

Впрочем, тогда никаких сроков не называлось. Автору NetworkWorld удалось получить от Canonical подробности. По словам представителя компании, смартфоны и планшеты на Ubuntu, конечно, продолжат работать, а вот обновления для них перестанут приходить в июне 2017 года. До июня устройства будут получать только критические исправления и обновления безопасности.

До конца 2017 года пользователи смогут скачивать приложения, а разработчики — обновлять существующие приложения. Но с июня нельзя будет покупать приложения через магазин приложений Ubuntu Phone. Разработчики платных приложений могут либо сделать их бесплатными, либо перенести на другую площадку.

Источник
NetworkWorld
Теги
смартфон планшет фейспалм UBUNTU CANONICAL

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