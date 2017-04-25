Планшет Huawei MediaPad M3 Lite на Android 7.0 Nougat получил сертификацию Wi-Fi

Судя по всему, официальный дебют планшета Huawei MediaPad M3 Lite становится все ближе. На этот раз модель получила сертификацию Wi-Fi Alliance, документация об этом обнаружена на сайте организации.





Помимо близкого выхода, документация подтвердила Wi-Fi Alliance, что Huawei MediaPad M3 Lite работает под управлением свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat.

Согласно более ранним утечкам, 10-дюймовый Huawei MediaPad M3 Lite получит 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, версия с Wi-Fi оценена в 329 евро, версия с LTE — в 379 евро.