Планшет Huawei MediaPad M3 Lite на Android 7.0 Nougat получил сертификацию Wi-Fi

Судя по всему, официальный дебют планшета Huawei MediaPad M3 Lite становится все ближе. На этот раз модель получила сертификацию Wi-Fi Alliance, документация об этом обнаружена на сайте организации.


Помимо близкого выхода, документация подтвердила Wi-Fi Alliance, что Huawei MediaPad M3 Lite работает под управлением свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat.

Согласно более ранним утечкам, 10-дюймовый Huawei MediaPad M3 Lite получит 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, версия с Wi-Fi оценена в 329 евро, версия с LTE — в 379 евро.

Источник
WiFi Alliance
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ANDROID планшет Huawei Android 7.0 Nougat Huawei MediaPad M3 Lite

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