Китайцы показали Meizu E2 со вспышкой, встроенной в антенную вставку

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Meizu E2, который пока не был представлен официально.

Дебют модели ожидается 26 апреля 2017 года. И пока утечки проставляли изображения и фотографии с разным дизайном камеры и вспышки на задней панели, что несколько запутывает. Одно фото даже демонстрировала полное отсутствие вспышки, что совсем странно для современного смартфона. Другое изображение показывает еще один вариант — вспышка встроена в полосу антенной вставки.

Документация китайского ведомства подтвердила последнюю версию со вспышкой в антенной вставке. TENAA показывает две версии смартфона — M741A на базе Android и M714Y на базе YunOS.

Кроме того, по данным TENAA, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой станет неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,35 ГГц. Предусмотрены версии с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 3 ГБ плюс 32 ГБ и 4 ГБ плюс 64 ГБ. Все они могут расширяться карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор имеет объем 3300 мАч. Размеры составляют 153,7 х 75,7 х 7,5 мм, а вес — 165 граммов.

Как ожидается, смартфон будет продаваться по цене от 247 долларов США.