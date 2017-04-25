Tele2 запустил VoLTE в Москве

Оператор Tele2 объявил о запуске для абонентов Московского региона услугу передачи голоса в сетях LTE. На начальном этапе VoLTE будет доступен только для брендированных смартфонов Tele2 Midi LTE и Tele2 Maxi LTE.


Впрочем, Tele2 планирует постепенно расширить список поддерживаемых устройств. Отличительные особенности технологии VoLTE – возможность одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью, быстрое соединение, улучшенное качество голосовой связи.

Отметим, что в Москве уже работает VoLTE от «Билайна» и МегаФона, тоже пока в ограниченном виде. Кстати, на днях МегаФон активировал поддержку VoLTE для пользователей iPhone.

Источник
Tele2
Теги
Россия оператор LTE москва сотовая связь 4G Tele2 VoLTE

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