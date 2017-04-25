Объявлена российская цена Xiaomi Mi Note 2 с изогнутым дисплеем

Китайская компания Xiaomi провела сегодня первую официальную презентацию в России. Среди всего прочего, компания объявила условия выпуска на российском рынке мощного Xiaomi Mi Note 2 с изогнутым дисплеем.





Напомним, изначально Xiaomi Mi Note 2 был представлен в октябре прошлого года в Китае. В России Xiaomi Mi Note 2 предлагается только в черном цвете, в варианте с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Рекомендованная розничная цена на него составляет 34 990 рублей. Старт продаж запланирован на 26 апреля.







Смартфон получил 5,7-дюймовый гибкий AMOLED-дисплей, загнутый на две кромки корпуса, с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Задняя панель тоже обладает скругленными краями и отделана стеклом, скрепляет панели алюминиевая рамка.





Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4070 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Задняя камера оснащается 22,56-мегапиксельным сенсором Sony IMX318 sensor, фронтальная камера 8-мегапиксельная. Отдельно стоит отметить ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.





Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой MIUI 8. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE , Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и NFC, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 156,2 x 77,3 x 7,6 мм, а вес — 166 граммов.