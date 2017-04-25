Объявлена российская цена стодолларового Xiaomi Redmi 4X

Китайская компания Xiaomi провела сегодня первую официальную презентацию в России. Среди всего прочего, компания объявила условия выпуска на российском рынке Xiaomi Redmi 4X.





Напомним, недорогой Redmi 4X был представлен в Китае в конце февраля. Он заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели и может похвастаться емким аккумулятором. При этом китайская цена составляет 101 доллар США за версию с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 130 долларов США за версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.





В России представлена версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Она предлагается в золотистом и черном версиях за 12 990 рублей. Старт продаж запланирован на завтра, 26 апреля.

Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и стеклом 2.5D со скругленными кромками, 13-мегапикслеьной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 с тактовой частотой 1,4 ГГц и графикой Adreno 505, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Емкость аккумулятора достигает 4100 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS. Размеры составляют 139,24 x 69,96 x8,65 мм, а вес — 150 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android с оболочкой MIUI 8.