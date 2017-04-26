Результаты BlackBerry Aurora появились в Geekbench

В базе данных теста Geekbench появились результаты смартфона BlackBerry BBC100-1 (Aurora).

Устройство базируется на однокристальнной SoC от Qualcomm (предполагается, что речь идет Snapdragon 425) с 4-ядерным процессором, работающим на частоте 1,4 ГГц, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 720 пикселей.

Гаджет набрал 653 балла в одноядерном тесте и 1821 — в многоядерном. Утверждается, что в качестве операционной системы используется Android 7.0 Nougat.

Aurora также имеет камеры на 8 Мп и 13 Мп, располагает аккумулятором емкостью 3000 мАч и поддерживает работу с двумя SIM-картами.