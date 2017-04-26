Lenovo убивает мобильный бренд ZUK

Судя по всему, компания Lenovo решила еще более серьезно взяться за чистку своих смартфонных брендов. По сообщению китайских источников в Weibo, китайском аналоге Twitter, она закрывает подразделение ZUK Mobile и ZUK Edge станет последним смартфоном под маркой ZUK. Слух подтвердил аналитик Пан Джитанг (Pan Jiutang).





Напомним, несколько месяцев назад компания Lenovo сообщила о планах перевести все свои смартфоны под один бренд. Точных подробностей не сообщалось, но по слухам тогда речь шла об отказе от брендов Vibe и Motorola в пользу Lenovo

Moto. Затем российское представительство заявило, что Lenovo передумала и теперь решила выпускать все смартфоны под брендом Motorola.

Подразделение ZUK Mobile просуществовало 23 месяца. За это было выпущено 5 устройств, последний из них, ZUK Edge, дебютировал к рождественскому сезону 2016 года.