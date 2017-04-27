Названа стоимость замены экрана Samsung Galaxy S8+

Мы уже писали о том, что Samsung Galaxy S8 и S8+ проще в ремонте, чем предшествующие модели. Однако того факта, что топовые смартфоны корейского гиганта являются самыми дорогими по себестоимости среди современных флагманов, это не отменяет. Поэтому стоимость починки может оказаться весьма высокой.

Сегодня появилась информация о том, что замена поврежденного экрана Galaxy S8+ обойдется в авторизованном сервисном центре в 250 евро.

Для сравнения, заменить экран у Galaxy S7 edge стоило 200 евро.

Ранее умельцы известного ресурса iFixit разобрали и оценили сложность ремонта новых флагманских смартфонов Samsung — Galaxy S8 и S8+. Они оказались более легкими в починке, чем прошлогодние Galaxy S7 и S7 edge, признанные практически неремонтопригодными. По шкале ремонтопригодности от 1 до 10 смартфоны набрали 4, тогда как Galaxy S7 и S7 edge — всего по 3 балла.