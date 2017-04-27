Бюджетный смартфон Huawei засветился в TENAA

В базе данных регулятора TENAA появилась информация о новых о новых бюджетных смартфонах от Huawei. Они проходят под кодовыми наименованиями SLA-AL00 и SLA-TL 10. Вероятно, что речь идет о двух версиях одного гаджета с габаритами 143,5 х 71 х 8,05 мм и весом в 145 граммов. Указывается множество цветовых решений — золотой, черный, красный, синий и другие.

Также опубликованы технические параметры смартфона с 5-дюймовым дисплеем с разрешением 720p. Новинка получит 4-ядерный процессор, работающий на частоте 1,4 ГГц (возможно, речь о Snapdragon 435), 2 ГБ оперативной памяти, накопитель на 16 ГБ и аккумулятор емкостью 2920 мАч. Фотографировать предлагается 13 Мп основной камерой и фронтальным датчиком на 5 Мп.

Работает устройство на Android 7.0.