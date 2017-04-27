Samsung подтвердила выход нового флагмана во второй половине года

В своем квартальном отчете компания Samsung Electronics сделала интересное упоминание — она подтвердила выход еще одного флагманского смартфона во второй половине 2017 года.

Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 8

Буквально заявлено следующее: "компания продолжит прикладывать усилия к сохранению прибыльности путем сильных продаж Galaxy S8 с S8+ и выпуска нового флагманского смартфона во второй половине года." Как можно предположить, речь идет об ожидаемом наследнике печально известного Galaxy Note 7.

Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью. Кроме того, Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой.

Источник
Samsung
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 8

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