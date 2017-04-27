Samsung назвала розовые экраны Galaxy S8 нормой

Во время конференц-звонка, посвященного финансовым результатам в первом квартале 2017 года, компания Samsung Electronics пояснила ситуацию с красноватым оттенком дисплеев своих новых флагманов.





По словам компании, она проверяла все устройства и уверена в их качестве. Относительно цвета дисплея, было заявлено следующее: "По свой природе, Super AMOLED-дисплеи могут иметь естественную разницу в цвете. Пользователи могут оптимизировать цвет, в зависимости от своих предпочтений." Проще говоря, брака нет, играйте с настройками. Также Samsung пообещала выпустить обновление, которое позволит пострадавшим пользователям лучше настроить цвета на экране.

Напомним, пользователи Galaxy S8 и S8+ начали жаловаться на красноватый оттенок экрана некоторых аппаратов как только новые флагманы стали поставляться на руки покупателям, оформившим предзаказы. Тогда Samsung довольно оперативно отреагировала, опубликовав заявление, что это не проблема по качеству, а цветовой тон дисплея можно отрегулировать в настройках гаджета. Тем не менее, это оказалось не так просто. Пользователи пытаются изменить цветовой баланс, но не могут, поскольку он уже оптимизирован. В результате, краснота остается. Для этих случаев Samsung посоветовала отнести гаджет в сервис-центр и получить замену.

Официальный старт продаж в Корее, США и ряде других стран состоялся 21 апреля. В России открыт предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ за 54 990 и 59 990 рублей, соответственно. Российские продажи стартуют 28 апреля 2017 года, на неделю позднее изначального релиза на основных рынках.