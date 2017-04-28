Смартфон BLU R1 Plus поступил в продажу

Смартфон BLU R1 Plus, созданный компанией BLU, базирующейся в Майами (США), поступил в продажу. Гаджет с 5,5-дюймовым HD дисплеем оснащается чипом MediaTek MT6737, 2 ГБ или 3 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 16 ГБ или 32 ГБ.

Кроме того, устройство получило основную камеру с разрешением 13 МП и селфи камеру на 8 МП. Габариты BLU R1 Plus – 153 x 76,6 x 10,5 мм, вес — 190 граммов. Работает новинка на Android 6.0 Marshmallow.

Внутри находится довольно мощный аккумулятор на 4000 мАч. За версию с 2 ГБ оперативной памяти просят 140 долларов. Если же вам требуется 3 ГБ, придется заплатить на 20 долларов больше. 

Источник
GSMAren
Теги
смартфоны Blu

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Стартовали продажи Samsung Galaxy S8 и S8+ в России
В будущем iPhone может получить зарядку через Wi-Fi
В сети появились фотографии Sony Xperia XZ Premium в бронзово-розовом цвете

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 112
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 65
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 49
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 42