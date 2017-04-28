Смартфон BLU R1 Plus поступил в продажу

Смартфон BLU R1 Plus, созданный компанией BLU, базирующейся в Майами (США), поступил в продажу. Гаджет с 5,5-дюймовым HD дисплеем оснащается чипом MediaTek MT6737, 2 ГБ или 3 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 16 ГБ или 32 ГБ.

Кроме того, устройство получило основную камеру с разрешением 13 МП и селфи камеру на 8 МП. Габариты BLU R1 Plus – 153 x 76,6 x 10,5 мм, вес — 190 граммов. Работает новинка на Android 6.0 Marshmallow.

Внутри находится довольно мощный аккумулятор на 4000 мАч. За версию с 2 ГБ оперативной памяти просят 140 долларов. Если же вам требуется 3 ГБ, придется заплатить на 20 долларов больше.