Google планирует выпускать обновления ПО на Pixel, Pixel XL до октября 2019 года

Компания Google обновила одну важную страницу в разделе поддежки Android, добавив информацию по продолжительности поддержки смартфонов Pixel и Pixel XL.


Согласно этим данным, срок окончания выпуска гарантированных обновлений Android наступит для них в октябре 2018 года, а гарантированных обновлений системы безопасности — в октябре 2019 году. Потом обновления, конечно, могут выпускаться, но без каких-либо обязательств со стороны Google.

Дополнительно поясняется, что смартфоны Pixel будут получать новые версии Android в течение двух лет с момента появления устройства в Google Store и обновления системы безопасности в течение трех лет с момента появления устройства в Google Store или 18 месяцев с момента последней продажи в Google Store, если этот момент настанет позднее. По окончании этого периода Google не может гарантировать, что устройства будут обновляться.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID Google Google Pixel Pixel Pixel XL Google Pixel XL

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