Google планирует выпускать обновления ПО на Pixel, Pixel XL до октября 2019 года

Компания Google обновила одну важную страницу в разделе поддежки Android, добавив информацию по продолжительности поддержки смартфонов Pixel и Pixel XL.





Согласно этим данным, срок окончания выпуска гарантированных обновлений Android наступит для них в октябре 2018 года, а гарантированных обновлений системы безопасности — в октябре 2019 году. Потом обновления, конечно, могут выпускаться, но без каких-либо обязательств со стороны Google.

Дополнительно поясняется, что смартфоны Pixel будут получать новые версии Android в течение двух лет с момента появления устройства в Google Store и обновления системы безопасности в течение трех лет с момента появления устройства в Google Store или 18 месяцев с момента последней продажи в Google Store, если этот момент настанет позднее. По окончании этого периода Google не может гарантировать, что устройства будут обновляться.