Джон Макафи показал прототип самого защищенного от взлома смартфона
Джон Макафи (John McAfee), основатель антивирусной компании McAfee, представил публике первый прототип смартфона под названием "John McAfee Privacy Phone". Подробностями он поделился с журналистами издания NewsWeek.
По словам Макафи, это первый в мире на самом деле "приватный смартфон", а также самый защищенный от взломов смартфон из когда-либо производимых. Устройство на базе Android создается при сотрудничестве с компанией MGT, специализирующейся на кибербезопасности. Его стоимость составит 1100 долларов США.
Смартфон получил физические переключатели, позволяющие пользователю аппаратно отключать аккумулятор, антенны Wi-Fi и Bluetooth, геолокацию, камеру и микрофон. Предусмотрен встроенный анонимайзер для веб-поиска. Смартфон сможет распознать и не дать подключиться так называемым ловцам IMSI, вроде Stingray.
Как отметил Макафи, устройство будет на "световые года" опережать Blackphone и другие телефоны, претендующие на безопасность. Работа над вторым поколением уже началась, оно станет доступно летом 2018 года.