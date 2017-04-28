Джон Макафи показал прототип самого защищенного от взлома смартфона

Джон Макафи (John McAfee), основатель антивирусной компании McAfee, представил публике первый прототип смартфона под названием "John McAfee Privacy Phone". Подробностями он поделился с журналистами издания NewsWeek.


По словам Макафи, это первый в мире на самом деле "приватный смартфон", а также самый защищенный от взломов смартфон из когда-либо производимых. Устройство на базе Android создается при сотрудничестве с компанией MGT, специализирующейся на кибербезопасности. Его стоимость составит 1100 долларов США.


Смартфон получил физические переключатели, позволяющие пользователю аппаратно отключать аккумулятор, антенны Wi-Fi и Bluetooth, геолокацию, камеру и микрофон. Предусмотрен встроенный анонимайзер для веб-поиска. Смартфон сможет распознать и не дать подключиться так называемым ловцам IMSI, вроде Stingray.

Как отметил Макафи, устройство будет на "световые года" опережать Blackphone и другие телефоны, претендующие на безопасность. Работа над вторым поколением уже началась, оно станет доступно летом 2018 года.

Источник
NewsWeek
Теги
смартфон McAfee

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Moto E4 Plus с аккумулятором на 5000 мАч показался на фото
Смартфон Pixel XL 2 уже тестируется в Google
Смартфон Oppo F3 с двойной селфи-камерой засветился в подробностях

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 116
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 69
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 49
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 42