Сжимаемый HTC U 11 показался в Antutu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала в Weibo, китайском аналоге Twitter, результаты тестирования готовящегося к выпуску флагманского смартфона HTC.


По словам источника, модель под маркировкой HTC|U-3f ранее уже мелькала в бенчмарках как HTC CBP. Бенчмарк, в очередной раз, подтвердил ряд параметров смартфона. Так, смартфон оснащается дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 12-мегапиксельной основной и 16-мегапиксельной фронтальной камерами. Он базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Ранее розничная упаковка подтвердила ряд характеристик более высококлассной версии— 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ожидается диагональ 5,5 дюйма, стекло Gorilla Glass 5, сканер отпечатков пальцев. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Кроме того, HTC U лишится 3,5-мм разъема для наушников, сможет похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP57, а также поддержкой NFC.

В качестве главной изюминки смартфон получит сенсорную рамку корпуса Edge Sense, позволяющую взаимодействовать со смартфоном, просто сжав руку. Даже если экран смартфона выключен, пользователь может запустить приложения вроде Google Assistant или камеры, а также выполнять другие функции. Настраивается сила нажатия пользователя, при этом различаются продолжительность нажатия и различные жесты.

Напомним, HTC уже подтвердила свои планы на анонс флагманского смартфона 16 мая. Он известен под кодовым названием HTC Ocean и может выйти на рынок как HTC U или HTC U 11.

Источник
Antutu
Теги
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