HTC U 11 засветился в GeekBench

Смартфон HTC U 11 собираются анонсировать уже 16 мая. Устройство под наименованием HTC CBP, которое скорее всего и есть U 11, уже показало довольно внушительные результаты в Geekbench. Гаджет с 8-ядерным Snapdragon 835 работает на Android 7.1.1 и оснащается 4 ГБ оперативной памяти.

В одноядерном тесте новинка набрала 1912 баллов, а в многояденом — 6137 баллов. Для сравнения, единственный смартфон с Snapdragpn 835 в официальной продаже, Samsung Galaxy S8/S8+, набрал 1832 балла в одноядерном тесте и 6301 балл — в многоядерном.

Предполагается, что HTC U 11 получит 5,5-дюймовый Quad HD дисплей со стеклом Gorilla Glass 5, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, возможность работы с двумя SIM-картами, камеры на 12 МП и 16 МП, защиту от воды по стандарту IP57. 

Источник
GSMArena
Теги
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