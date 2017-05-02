Китайцы показали Huawei nova 2

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен смартфон от Huawei, который должен придти на смену прошлогодней модели Huawei nova.

Пока технические характеристики не раскрываются, но можно полюбоваться на фото. Huawei nova 2 отличается по дизайну от предшественника. Вместо вида в стиле Nexus 6P пришел облик в духе последних iPhone. Дисплей прикрыт стеклом 2.5D со скругленными кромками. На задней панели расположена двойная камера и сканер отпечатков пальцев.