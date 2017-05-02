Китайцы показали Huawei nova 2

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен смартфон от Huawei, который должен придти на смену прошлогодней модели Huawei nova.


Пока технические характеристики не раскрываются, но можно полюбоваться на фото. Huawei nova 2 отличается по дизайну от предшественника. Вместо вида в стиле Nexus 6P пришел облик в духе последних iPhone. Дисплей прикрыт стеклом 2.5D со скругленными кромками. На задней панели расположена двойная камера и сканер отпечатков пальцев.

Источник
CNMO.com
Теги
смартфон ANDROID Huawei TENAA

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших компактных смартфонов: для всех, кто устал от «лопат»

16 марта

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта

5 отличных cмартфонов, которые обязательно нужно купить, но не в России

15 марта

Золотой Huawei P9 с кожей аллигатора символизирует дружбу Китая и России

18 января

Мощный Huawei Honor 8 Pro представлен официально

5 апреля

Объявлена российская цена Huawei P10 lite

11 апреля
Из рубрикиТелефоны
Apple: продажи iPhone снова падают
Galaxy Note 8 может оказаться не первым смартфоном Samsung с двойной камерой
Сжимаемый HTC U 11 показался в Antutu

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 116
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 75
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 52
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 42