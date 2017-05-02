Galaxy Note 8 может оказаться не первым смартфоном Samsung с двойной камерой

Ранее в сети появились слухи, что Galaxy Note 8 станет первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Однако теперь появилось опровержение этой теории. Подробности опубликовал пользователь под ником Mmddj_china в своем аккаунте в Twitter.


По словам источника, первым смартфоном Samsung с двойной камерой окажется вовсе не Galaxy Note 8. Таким образом, наличие двойной камеры у наследника печально известного Galaxy Note 7 не отрицается, ставится под сомнение лишь его "рекордность".

К сожалению, источник не указывает, какая именно модель обгонит Samsung Galaxy Note 8 по данному параметру. Не исключено, что это окажется давно ожидаемая 5-дюймовая раскладушка Galaxy X, также известная как Project Valley, с возможностью развернуться в 7-дюймовый планшет.

Источник
Mmddj_china
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смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 8

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