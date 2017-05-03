Глава Microsoft пообещал инновационные смартфоны в стиле Surface

Компания Microsoft вернется к выпуску аппаратного обеспечения в области смартфонов. Проще говоря, в конце концов, Microsoft снова попробует удивить публику своим собственным смартфоном или смартфонами, а не только ПО для них. Об этом рассказал Сатья Наделла (Satya Nardella), генеральный исполнительный директор Microsoft, в интервью изданию MarketPlace.

Концепт Surface Phone
Концепт Surface Phone

По словам Наделлы, эти устройства будут новаторскими, как планшеты и ноутбук серии Surface. Он уверен, что Microsoft еще выпустит новые смартфоны, но они могут выглядеть не так, как модели, доступные сейчас. Также глава компании отметил, что Microsoft остается в смартфонном бизнесе со своими приложениями для iOS и Android.

Отметим, что последний смартфон Lumia компания выпустила в 2015 году, а с тех пор устройства с Windows 10 Mobile были отданы на откуп сторонним производителям, вроде HP и Alcatel.

Источник
MarketPlace
Теги
смартфон Microsoft WINDOWS Surface

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