Alcatel Idol 5 снова появился на GFXBench, на этот раз с MediaTek Helio P20

Смартфон Alcatel под модельным номером 6060, предположительно будущий Idol 5, снова засветился в GFXBench. Если в прошлый раз речь шла о чипе Snapdragon 625 с графикой Adreno 506 и 3 ГБ оперативной памяти, то сейчас у 6060 — чип MediaTek Helio P20 с графикой Mali-T880 и 2 ГБ оперативной памяти.

В остальном всё точно такое же — основная камера на 12 МП с возможностью записи видео в 4K и фронтальный датчик на 8 МП, накопитель на 32 ГБ. Смартфон получит 5,2-дюймовый дисплей с разрешением 1080p.

Работать новинка будет на Android 7.0 Nougat.

Существует вероятность, что Alcatel выпустит две версии Idol 5.