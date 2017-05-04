HTC U 11 получит переходник для подключения наушников к USB Type-C

Независимый разработчик прошивок под ником LlabTooFeR, опубликовал в своем аккаунте Twitter новую порцию подробностей о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне HTC U 11. По его словам, в комплект поставки HTC U 11 войдет специальный адаптер для подключения наушников со стандартным 3,5-мм штекером к порту USB Type-C.





По предварительным данным, HTC U 11 лишится 3,5-мм разъема для наушников в пользу универсального USB Type-C, что все больше входит в моду у флагманских моделей.

Напомним, HTC уже подтвердила свои планы на анонс флагманского смартфона 16 мая. Он известен под кодовым названием HTC Ocean и может выйти на рынок как HTC U или HTC U 11.

В качестве главной изюминки смартфон получит сенсорную рамку корпуса Edge Sense, позволяющую взаимодействовать со смартфоном, просто сжав руку. Даже если экран смартфона выключен, пользователь может запустить приложения вроде Google Assistant или камеры, а также выполнять другие функции. Настраивается сила нажатия пользователя, при этом различаются продолжительность нажатия и различные жесты.