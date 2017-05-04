В сети появились новые рендеры Meizu Pro 7. К сожалению, официального анонса смартфона до сих пор не случилось (и, возможно, в ближайшее время так и не случится). На новых изображениях смартфон похож одновременно и на Meizu Pro 6S, и на Pro 6 Plus и на флагманский корейский Samsung Galaxy S8.





Согласно более ранним слухам, Meizu Pro 7 базируется на 10-ядерном MediaTek Helio X30, получит AMOLED-дисплей и металлический корпус. Также предсказывается как минимум 4 ГБ оперативной памяти.



