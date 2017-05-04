Oukitel U22 претендует на звание первого смартфона с четырьмя камерами

Компания Oukitel рассказала о скором выпуске смартфона под названием Oukitel U22. По словам производителя, это первый в мире смартфон с четырьмя камерами. В прочем, на звание рекордсмена ему претендовать поздновато — в апреле другая китайская компания, TCL, представила десятиядерный Alcatel Flash с двумя двойными камерами.


Двойная основная камера Oukitel U22 состоит из модулей на 8 Мп и 2 Мп, фронтальная камера включает модули на 5 Мп и 2 Мп. Смартфон может похвастаться светодиодными вспышками как на задней, так и на передней панелях.

Также сообщается о наличии стекла 2.5D со скругленными кромками и сканера отпечатков пальцев на задней панели. Смартфон станет доступен в трех цветовых решениях — черном, белом и золотистом в середине мая.

Источник
Oukitel
Теги
смартфон ANDROID Oukitel

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