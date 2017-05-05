Названа цена OnePlus 5

OppoMart опубликовала стоимость смартфона OnePlus 5. По данным магазина, за гаджет попросят 449 долларов. В качестве изображения продавцы использовали утекший в сеть рендер черной версии устройств с двойной камерой. Также на сайте представлены характеристики новинки.

Отмечается 5,5-дюймовый Quad HD (2560 х 1440 пикселей) дисплей, двойная основная камера на 12 МП, фронтальный датчик на 8 МП, сканер отпечатков пальцев на передней панели, возможно, встроенный под дисплей, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ/128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 3600 мАч, способный заряжаться на 25% быстрее благодаря технологии Dash Charge 2.0.

По информации, появившейся ранее, дебют OnePlus 5 стоит ожидать в конце июня. Ранее слухи приписывали смартфону 2K-дисплей, но довольно хорошо известный своей осведомленностью пользователь Mocha RQ отмечает, что экран сохранит разрешение Full HD (1920 х 1080 пикселей) при диагонали 5,5 дюйма, как у предшественника, OnePlus 3T.