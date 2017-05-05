Samsung Galaxy J7 2017 показался в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy J7 2017, пока не представленного официально.


Бенчмарк раскрывает основные параметры смартфона, в частности, он должен получить продвинутую 13-мегапиксесельную фронтальную камеру, в дополнение к основной камере на 13 Мп.

Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), восьмиядерным процессором Samsung Exynos 7870 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Источник
GFXBench
Теги
смартфон ANDROID Samsung GFXBench Samsung Galaxy J7 2017

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