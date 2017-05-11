Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 выйдет в конце мая

Восстановленный Samsung Galaxy Note 7, также известный как Galaxy Note 7R, может выйти в продажу в Южной Корее уже в мае. Об этом сообщило корейское издание The Investor со ссылкой на Чосон ильбо (Chosun Ilbo), крупнейшую газету Республики Корея.





По данным источника, компания Samsung Electronics планирует завершить сертификацию безопасности в ближайшем будущем, этот процесс может занимать около месяца, то есть появления смартфона на полках магазинов стоит ожидать в конце мая или начале июня.

Кроме того, корейские источники прогнозируют стоимость Galaxy Note 7R в размере примерно половины цены оригинального Galaxy Note 7. Это противоречит более ранним слухам о цене порядка 620 долларов США. Согласно же более поздним сообщениям, смартфон можно будет купить примерно за 440 долларов.

Напомним, в конце марта компания Samsung официально подтвердила планы вернуть восстановленные смартфоны Galaxy Note 7 в продажу, в тех случаях, где это возможно.

Как ожидается, продажи восстановленных Galaxy Note 7 могут стартовать в июне 2017 года в Индии и Вьетнаме. Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 получат аккумуляторы емкостью 3000-3200 мАч, что меньше, чем оригинальные, но взрывоопасные, 3500 мАч. Устройства также обзаведутся новыми корпусами, так что дизайн может слегка отличаться от изначально. Все прочие аппаратные компоненты останутся в точности такими, как у оригинала. При этом он выйдет с установленной свежей версией операционной системы — Android 7.0 Nougat. Старт продаж ожидается в конце июня 2017 года.

Отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.