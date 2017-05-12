LeEco Le X920 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона LeEco Le X920, который пока не был представлен официально.





Устройство с большой вероятностью может оказаться прототипом Le Max 3. Бенчмарк подтвердил более ранние слухи о том, что смартфон базируется на прошлогоднем процессоре Qualcomm Snapdragon 820. Также отмечаются 4 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 6.0.1 Marshmallow.

По предварительным данным, смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 22,5-мегапиксельной основной камерой Sony IMX318 с двухцветной LED-вспышкой и лазерным автофокусом, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой, тоже со светодиодной вспышкой. Аккумулятор обладает емкостью 3700 мАч. У смартфона не сохранился разъем 3,5-мм для наушников, также есть порт USB Type-C. Дебют можно ожидать во втором квартале 2017 года по цене порядка 200 долларов США.