LeEco Le X920 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона LeEco Le X920, который пока не был представлен официально.


Устройство с большой вероятностью может оказаться прототипом Le Max 3. Бенчмарк подтвердил более ранние слухи о том, что смартфон базируется на прошлогоднем процессоре Qualcomm Snapdragon 820. Также отмечаются 4 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 6.0.1 Marshmallow.

По предварительным данным, смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 22,5-мегапиксельной основной камерой Sony IMX318 с двухцветной LED-вспышкой и лазерным автофокусом, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой, тоже со светодиодной вспышкой. Аккумулятор обладает емкостью 3700 мАч. У смартфона не сохранился разъем 3,5-мм для наушников, также есть порт USB Type-C. Дебют можно ожидать во втором квартале 2017 года по цене порядка 200 долларов США.

Источник
Geekbench
Теги
смартфон ANDROID LeEco LeEco LE X920

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