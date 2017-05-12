Исходный код подтвердил параметры Meizu Pro 7

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Meizu Pro 7, который пока не был представлен официально. Авторы ресурса GizChina.it сумели получить в свои руки исходный код связанных со смартфоном файлов и покопаться в нем.


Код подтведил ряд параметров Meizu Pro 7. В частности, десятиядерный процессор MediaTek Helio X30 и двойную камеру на задней панели. В коде перечислены сенсоры Sony IMX386 на 12 Мп, Sony IMX286 на 12 Мп, а также фронтальная 16-мпгкапиксельная камера на базе Samsung S5K368.

Согласно более ранней информации, смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с поддержкой распознавания силы нажатия 3D Touchи 6 ГБ оперативной памяти.

Источник
GizChina.it
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu Pro 7

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