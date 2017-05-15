Huawei рассекретила доступный Huawei Y3 2017

Компания Huawei без особого шума опубликовала у себя на сайте подробности о доступном смартфоне Y3 2017 года выпуска. Это бюджетная модель с простыми параметрами. Huawei Y3 2017 станел наследником Huawei Y3 II, вышедшего весной прошлого года.





Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением FWVGA (854 x 480 пикселей), камерами на 2 Мп и 8 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6580 или MT6737M, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 2200 мАч.





Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Emotion UI 4.1. Предусмотрены белый, серый, золотистый, розовый и синий цветовые варианты. Цена пока не объявлена.