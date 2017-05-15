Смартфон Samsung Galaxy J3 (2017) представлен официально

Компания Samsung представила недорогой смартфон Galaxy J3 2017 года. На данный момент он доступен у американского оператора AT&T за 179,99 долларов США.


Samsung Galaxy J3 (2017) оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами.


Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Exynos 7570 с тактовой частотой 1,4 ГГц и графикой Mali-T720, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Аккумулятор обладает емкостью 2600 мАч.

Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (02.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС. Размеры составляют 140,9 х 70,1 х 8,7 мм, а вес — 147 граммов.

Источник
AT&T
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy J3 2017

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