Samsung Galaxy Note 8 получит 6,3-дюймовый дисплей и двойную камеру

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новые подробности о готовящемся к выходу наследнике печально известного фаблета Galaxy Note 7. Информацию опубликовал довольно хорошо известный своими утечками китайский источник под ником Ice univers.



Концепт Samsung Galaxy Note 8

Итак, по словам источника, Samsung Galaxy Note 8 оснащается дисплеем диагональю 6,3 дюйма (16 см) и двойной основной камерой.

Напомним, ранее предполагалось, что Galaxy Note 8 станет первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Однако затем появилось сообщение, что следующий смартфон серии Samsung Galaxy C получит двойную камеру раньше Galaxy Note 8.

Кроме того, согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью.

В квартальном отчете за первый квартал Samsung уже подтвердила выход нового флагмана во второй половине года, предположительно речь идет именно о Galaxy Note 8.