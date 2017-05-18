Смартфон Oppo A77 для любителей селфи представлен официально

Компания Oppo представила официально в Тайване новый смартфон для любителей автопортретов — Oppo A77.





Смартфон в металлическом корпусе оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двойной вспышкой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750T с тактовой частотой 1,5 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, есть сканер отпечатков пальцев и 3,4-мм аудиоразъем. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой ColorOS 3.0.

Продажи Oppo A77 в розовом и золотистом цветовых вариантах стартуют 26 мая, а с 19 мая смартфон можно будет заказать по цене порядка 365 долларов США.