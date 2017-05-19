МегаФон подтвердил масштабные проблемы со связью

Оператор МегаФон подтвердил наличие проблем со связью в нескольких российских городах. По словам оператора массовые проблемы с голосовыми звонками наблюдаются в Москве и нескольких других городах.


Судя по отзывам, неполадки наблюдаются в Москве и Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде, Рязани и Самаре, Саратове, Уфе, Волгограде и так далее. По данным МегаФона, успешно дозвониться удается у 30% абонентов. Оператор уже ведет работы по устранению проблемы.


Жаловаться на сбоящую связь абоненты МегаФона начали днем 19 мая. Помимо МегаФона на неполадки в работе сети также жалуются абоненты Yota, партнера МегаФона, а также ВымпелКома. Представители «Билайна» сначала подтвердили сбои через Twitter, но затем удалили пост. Сейчас абонентам отвечают, что Массовых неполадок не зафиксировано и уточняют, не возникли ли проблемы при попытке дозвона на МегаФон.

По одной из версий, операторы тестово внедряют решение для реализации «пакета Яровой» и проблемы со связью возникли из-за этого.

Источник
МегаФон
Теги
Россия оператор мегафон сотовая связь

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Telegram запустил платежи и видеосообщения
В сеть утек пресс рендер Moto Z2 Force
Nokia 3310 пользуется огромной популярностью в России

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 83
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 59
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 43
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 36