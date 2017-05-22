Lenovo выпустила Moto G5 в России

Компания Lenovo, которой сейчас принадлежит Motorola, начала продажи смартфона Moto G5 в России. Это недорогая модель в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев с поддержкой жестов. Изначально Moto G5 анонсировали на выставке MWC 2017 в феврале.





Moto G5 получил 5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры, восьмияденый процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ, а также аккумулятор на 2800 мАч.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Размеры составляют 144 x 73 x 9 мм, а вес — 145 граммов. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.

Смартфон Moto G5 доступен для заказа в фирменном интернет-магазине Lenovo по цене 12990 рублей.