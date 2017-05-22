Samsung Galaxy J5 (2017) и Galaxy J7 (2017) показались на рендерах

Известный своими утечками немецкий ресурс WinFuture опубликовал подборку рендеров готовящихся к выпуску смартфонов Samsung Galaxy J5 (2017) и Galaxy J7 (2017), пока не представленных официально.

Рендеры показывают все четыре цветовые опции смартфонов — черный, золотистый, голубой и розовый. Смартфон Galaxy J7 (2017) с модельным номером SM-J730 и Galaxy J5 (2017) с модельным номером SM-J530 получат металлический корпус, 13-мегапиксельную фронтальную камеру со вспышкой, сканер отпечатков пальцев и операционную систему Android 7.0 Nougat.

Samsung Galaxy J5 (2017) оснащается 5,2-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и аккумулятором на 3000 мАч. У Galaxy J7 (2017) ожидается 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и аккумулятор на 3600 мАч.

Samsung Galaxy J5 (2017) и Galaxy J7 (2017) могут дебютировать в июне по цене 279 и 339 евро, соответственно.