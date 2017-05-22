Samsung Galaxy J5 (2017) и Galaxy J7 (2017) показались на рендерах

Известный своими утечками немецкий ресурс WinFuture опубликовал подборку рендеров готовящихся к выпуску смартфонов Samsung Galaxy J5 (2017) и Galaxy J7 (2017), пока не представленных официально.

Samsung Galaxy J5 2017 Samsung Galaxy J5 2017

Рендеры показывают все четыре цветовые опции смартфонов — черный, золотистый, голубой и розовый. Смартфон Galaxy J7 (2017) с модельным номером SM-J730 и Galaxy J5 (2017) с модельным номером SM-J530 получат металлический корпус, 13-мегапиксельную фронтальную камеру со вспышкой, сканер отпечатков пальцев и операционную систему Android 7.0 Nougat.

Samsung Galaxy J5 2017 Samsung Galaxy J5 2017 Samsung Galaxy J5 2017

Samsung Galaxy J5 (2017) оснащается 5,2-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и аккумулятором на 3000 мАч. У Galaxy J7 (2017) ожидается 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и аккумулятор на 3600 мАч.

Samsung Galaxy J5 2017 Samsung Galaxy J5 2017 Samsung Galaxy J5 2017

Samsung Galaxy J5 (2017) и Galaxy J7 (2017) могут дебютировать в июне по цене 279 и 339 евро, соответственно.

Samsung Galaxy J7 2017 Samsung Galaxy J7 2017 Samsung Galaxy J7 2017 Samsung Galaxy J7 2017
Samsung Galaxy J7 2017 Samsung Galaxy J7 2017 Samsung Galaxy J7 2017 Samsung Galaxy J7 2017
Источник
WinFuture
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy J7 2017 Samsung Galaxy J5 2017

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