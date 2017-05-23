В сеть утекли изображения Moto G5S

Android Authority опубликовал полученные от внушающего доверие источника изображения смартфона Moto G5S в трех цветовых решениях — сером, золотом, темно-синем.

Новинка похожа на «просто» G5 — главное отличие G5S в полностью металлическом корпусе (при производстве G5 используется и алюминий и пластик). Кроме того, судя по изображению, у G5S есть фирменная ямочка от Moto для пальца и линии антенн.

На прошлой неделе также появилась информация о том, что Moto G5S получит 5,2-дюймовый дисплей с разрешением 1080p. Кроме того, предполагается выпуск Moto G5S+ с 5,5-дюймовым дисплеем с аналогичным разрешением и двойной основной камерой.