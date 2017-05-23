Xiaomi Mi Max 2 получит аккумулятор на 5349 мАч

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Mi Max 2, пока не представленном официально.


По данным источника, Xiaomi Mi Max 2 станет обладателем еще более емкого аккумулятора — не на 5000 мАч, а на 5349 мАч. ТАкже подтверждается процессор Qualcomm Snapdragon 626.

Согласно предварительной информации, наследник огромного Xiaomi Mi Max оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), заключен в металлический корпус и базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 626 или 660. Также отмечается 12-мегапиксельная основная камера на сенсоре Sony IMX378 и 5-мегапиксельная фронтальная камера, операционная система Android 7.1.1 Nougat.

Ранее в бенчмарке была найдена информация о 4 ГБ оперативной памяти в стандартной версии и 6 ГБ в более продвинутой модели. Цена на Xiaomi Mi Max 2 составит от 215 до 245 долларов США. Анонс назначен на 25 мая 2017 года.

Источник
Weibo
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смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Max 2

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